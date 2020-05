Amarcord – Da Inzaghi a Gattuso: quanti addii il 13 maggio 2012

MILANO – Esattamente 8 anni fa scendeva in campo quello che da molti è considerato l’ultimo grande Milan. Il 13 maggio 2012, nell’ultima sfida di campionato vinta per 2-1 contro il Novara a San Siro, lasciavano il club rossonero (e quasi tutti il calcio giocato), campioni come Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta, Gianluca Zambrotta e Mark Van Bommel. Un giorno in cui si è chiuso un grande ciclo della storia milanista. Qualche mese più tardi, nella sessione estiva di mercato, vennero ceduti Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva, entrambi al PSG. Insomma, nell’estate del 2012 è iniziata la caduta libera in cui la società meneghina si trova tutt’ora…

