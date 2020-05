Amarcord – 7 anni fa l’ultima partita di Ambrosini col Milan

MILANO – Il 19 maggio di 7 anni fa, in un Siena-Milan 1-2, Massimo Ambrosini scendeva in campo per l’ultima volta con la maglia rossonera. L’ex centrocampista ha giocato nel Milan per ben diciassette anni, vincendo quattro Scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, due Champions League, altrettante Supercoppe Europee e un Mondiale per Club. Fra tutte le competizioni ha vestito la maglia del Diavolo 489 volte, realizzando 36 gol. Dopo il suo addio al Milan si è trasferito alla Fiorentina, con cui ha disputato una stagione per poi lasciare il calcio giocato e diventare opinionista di Sky Sport.

