Amarcord – 27 anni fa l’ultima partita di Marco Van Basten

MILANO – Ventisette anni fa, il 26 maggio del 1993, Marco Van Basten, uno dei migliori centravanti non solo del Milan, ma dell’intera storia del calcio, giocava l’ultima partita della propria carriera. La ricorrenza, però, non è delle più fortunate, dato che quella sfida coincise con la finale di Champions League persa per 1-0 contro il Marsiglia. Con la maglia rossonera Van Basten ha disputato 201 partite, mettendo a segno 125 reti e vincendo 4 campionati, 4 Supercoppe Italiane, 3 Champions League, 2 Supercoppe Europee e altrettante Coppe Intercontinentali. Da fenomeno qual era, fu anche in grado di aggiudicarsi la bellezza di 3 Palloni d’Oro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live