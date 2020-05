Amarcord – 24 maggio 1989: il Milan vince la sua terza Coppa dei Campioni

MILANO – Il 24 maggio non potrà mai essere un giorno qualunque per il Milan e i milanisti. Esattamente 31 anni fa, il club rossonero alzò al cielo la sua terza Coppa dei Campioni, la prima dell’era Berlusconi e sotto la gestione Sacchi. Nel Camp Nou di Barcellona, i rossoneri strapazzarono la Steua Bucarest, imponendosi con un perentorio 4-0, firmato dalle doppiette di Marco Van Basten e Ruud Gullit. Un partita che ha lasciato un segno indelebile non solo nella storia del Milan, ma di tutto il calcio. Non a caso, all’indomani di quella pazzesca prestazione del Diavolo, il quotidiano francese ‘France Football’ scrisse che il calcio non sarebbe più stato lo stesso.

