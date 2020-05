Amarcord – 19 anni fa il leggendario 6-0 rifilato all’Inter

MILANO – Nella storia del Milan e dei suoi tifosi, l’11 maggio non è e non potrà mai essere un giorno qualsiasi. Esattamente 19 anni fa, il Diavolo stravinceva un derby di campionato contro l’Inter per 6-0, stabilendo il primato (tuttora imbattuto) del maggior scarto nella stracittadina milanese. Due gol di Comandini, due di Shevchenko e uno a testa di Giunti e Serginho spazzarono via i cugini nerazzurri.

