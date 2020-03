MILANO – Esattamente 14 anni fa, il 25 marzo del 2006, Andriy Shevchenko realizzò il suo ultimo gol in Serie A con la maglia del Milan. Quel giorno la squadra rossonera vinse a San Siro contro la Fiorentina per 3-1: l’ucraino mise a segno la rete del momentaneo 1-1, prima che Ricardo Kakà e Gennaro Gattuso siglassero i gol decisivi per il successo.

