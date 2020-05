Amantino Mancini: “Ecco perché il Milan decise di non riscattarmi”

MILANO – Nonostante i grandi colpi esibiti con la maglia della Roma, Amantino Mancini, ex fantasista brasiliano, non riuscì ad imporsi in Serie A con altre maglie, deludendo le aspettative sia all’Inter sia al Milan (in cui militò da gennaio a maggio del 2010). Ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Mancini ha spiegato il motivo per cui non fu confermato dal club rossonero: “Purtroppo dopo sole tre partite mi sono infortunato ai flessori e sono rimasto fermo praticamente per due mesi. Complessivamente ho totalizzato solamente sette presenze e a maggio la società ha deciso di non riscattarmi”.

