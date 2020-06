Altafini, che stoccata al Milan: “C’è confusione, Kalulu è un giocatorino”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Sportiva, José Altafini, grande ex centravanti rossonero, ha duramente commentato la situazione del Milan attuale, compreso il nuovo acquisto Kalulu: “Non dico sia nel caos più totale, ma sicuramente il Milan è in discreta confusione. Non ha giocatori veramente in grado di cambiare il volto della squadra. Da tempo la società prende giocatorini, come accaduto anche in questi giorni con questo Kalulu…”.

