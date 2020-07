Altafini: “Altro che allenatore, il problema del Milan è la squadra!”

MILANO – Intervistato dai microfoni del Quotidiano Sportivo, José Altafini, ex bomber rossonero, si è espresso sul Milan e sul sempre più probabile addio di Pioli a fine stagione: “Per me Pioli ha svolto un bel lavoro, fra tante difficoltà. Se gli avessero dato dei giocatori di spessore, avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa in più. Rangnick? Non lo conosco e quindi non mi permetto di giudicarlo. Però posso dire una cosa: il problema del Milan non è l’allenatore, bensì i giocatori. Se non hai elementi in grado di cambiare il volto della squadra, diventa molto complicato pensare in grande”.

QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...