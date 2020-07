Allegri: “Credo manchi parecchio prima di rivedere il Milan al vertice…”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, Massimiliano Allegri ha parlato anche del Milan, sua ex squadra: “Quando tornerà al vertice? Sfortunatamente, penso che manchi ancora parecchio. Il Milan ha bisogno di un progetto forte e coerente, basato sulla continuità. Apportare tanti cambiamenti all’organico in ogni stagione, ostacola il processo di crescita”.

