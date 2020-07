Alle 18.00 la rifinitura del Milan. Ma quanti dubbi per Pioli

MILANO – Ancora tanti dubbi di formazione per Stefano Pioli, che il tecnico rossonero potrebbe scioglierli durante la rifinitura di oggi prevista per le 18.00. In dubbio la presenza di Calhanoglu, ma sul turco c’è molto ottimismo. Altro ballottaggio è su chi agirà nel ruolo di trequartista, alle spalle di Ibrahimovic: Bonaventura e Paquetà? L’ex Atalanta è il favorito con il brasiliano che potrebbe invece sostituire l’ex Bayer Leverkusen, qualora non dovesse farcela. Ecco quindi la probabile undici:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura (Paquetà), Calhanoglu; Ibrahimovic.

