All’appello manca solo Frank Kessie. Il Milan lo aspetta…

Il Milan senza casi positivi è tornato ad allenarsi. Mattina e pomeriggio. Si suda in vista del ritorno al calcio vero, quello da tre punti. Un Milan che ha aperto i cancelli di Milanello e che da martedì (domani Pioli ha concesso una giornata di riposo) ritroverà anche Zlatan Ibrahimovic che poi dovrà vedersela anche con Gazidis. All’appello manca ancora e sempre Frank Kessie bloccato nella sua villa in Costa D’Avorio. Il centrocampista rossonero non è ancora riuscito a organizzare un volo, anche privato, per rientrare in Italia.

Kessi aspetta che nel suo Paese riaprano le frontiere per salire su un aereo e rientrare in Italia. La società rossonera conta di poterlo avere a disposizione a metà settimana ma non ci sono notizie ufficiali nè sulla data e tanto meno sull’orario del suo ritorno.

Come Ibra, che si è allenato sul campo in Svezia, anche Kessie sembra abbia potuto allenarsi sul campo. Un vantaggio non da poco per Stefano Pioli che potrà contare su un giocatore che fa della forza fisica la sua caratteristica principale…