Alessandrini: “Ibra fisicamente è mostruoso. Sa come essere più cattivi”

MILANO – L’ex compagno di squadra di Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy Romain Alessandrini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Tuttosport” per per parlare dell’ex PSG e Manchester United. Ecco le sue parole: “La Mls è abbastanza fisica offensivamente ci sono tanti giocatori di qualità, spesso sudamericani, molto tecnici e rapidi, mentre i difensori sono molto forti fisicamente. Di certo Ibrahimovic ha fatto l’Ibrahimovic, è stato davvero impressionante. In queste stagioni ha dovuto affrontare duri scontri fisici con gli avversari e questo lo ha aiutato a sentirsi ancora più vivo. Zlatan fisicamente è mostruoso, era difficile competere con lui. Sta gestendo al meglio la sua età in questo finale di carriere. Lavorava tanto in palestra e gestiva bene i carichi. E poi aveva questa voglia incredibile, voleva vincere sempre, anche in allenamento. Sa bene che se la squadra funziona, anche lui può rendere al meglio. Quando c’era bisogno di essere più “cattivi”, diciamo più convincenti per far capire le cose, sapeva come fare”.

