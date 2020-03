Albertosi: “Farsi scappare Donnarumma perché il Milan vuole abbassare gli ingaggi…”

MILANO – L’ex portiere del Milan, Enrico Albertosi ha parlato, ai microfoni di “MilanNews.it” dei Gigio Donnarumma. Ecco le sue parole: “Credo che il Milan abbia trovato il portiere per tantissimi anni, farselo scappare perché vogliono abbassare gli ingaggi… Dipende comunque dal suo agente: oggi i giocatori sono in mano ai procuratori e non sono più legati alla maglia come una volta. Chiaramente, se arriva un’offerta importante e il rinnovo di contratto che gli viene proposto non è adeguato, Gigio andrà via“.