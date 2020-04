Albertini: “Milan, troppa confusione. E’ dura ripartire sempre da zero”. E su Tonali…

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa a Sportmediaset.it, Demetrio Albertini ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni anche sul Milan e su Sandro Tonali, grande obiettivo di mercato per il club rossonero: “Nel Milan c’è abbastanza confusione. E’ difficile ripartire da zero tutti gli anni e non capire da dove ricostruire. Il mercato è una delle componenti per poter arrivare alla vittoria, ma tutti gli altri fattori vanno costruiti. Tonali? A me piace tanto, anche per riuscire a dare luce ad uno zoccolo duro italiano: per me il senso di appartenenza è un valore molto importante”.

