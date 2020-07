Albertini: “Milan, tieni Ibra. Maldini? Sappiamo quanto ami questo club”

MILANO – Anche Demetrio Albertini, grande ex centrocampista rossonero, si è espresso sulla conferma di Stefano Pioli al Milan attraverso un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Nel calcio contano i risultati sul campo e con i risultati Pioli ha dimostrato di meritarsi questa panchina. Si è mosso alla perfezione nella più complicata delle situazioni. Rangnick? Da fuori è difficile commentare le decisioni di un club che ha cambiato idea così spesso: prima Gattuso, poi Giampaolo, l’addio di Boban…”.

SU IBRA E MALDINI – “Sappiamo tutti quanto Maldini ami il Milan e si sia messo in gioco per questi colori. Paolo è sempre stato umile e adesso che lo scenario è cambiato magari resta. Ibra lo terrei, magari prendendo un giovane che possa imparare dai suoi insegnamenti. Lui è straordinario ma non eterno”.

