Albertini, che stoccata: “Questo Milan è paragonabile alla conferenza fatta ieri da Conte”

MILANO – Intervistato da Carlo Pellegatti tramite una diretta su Instagram, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, si è espresso sul Milan attuale, senza risparmiare qualche frecciata: “Facendo una battuta, potrei fare un paragone tra il Milan attuale e la conferenza fatta ieri sera da Conte, in cui non si capisce bene cosa si possa fare. La situazione al Milan mi sembra criptica e confusa. Mi auguro che ne esca presto: c’è un virus anche lì, che forse va combattuto, anche se non so quale e come non essendo dentro la società. A parte le battute, ci vuole un progetto sportivo chiaro, perché ogni anno si riparte da zero e così non riesce a ripartire. Sembra che non ci sia un progetto condiviso all’interno del club. Bisogna intraprendere una strada e crederci fermamente. A livello tecnico, dico che in Italia i giovani devono essere accompagnati da giocatori più esperti. Se fai una squadra di soli giovani, non riesci a ricostruire”.

