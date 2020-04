AIC, Tommasi: “Serve un protocollo affinché i calciatori possano tornare ad allenarsi nei centri sportivi”

MILANO – Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, ha commentato ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, la scelta da parte del Governo di vietare ai calciatori di allenarsi singolarmente nei centri sportivi delle proprie squadre, permettendo loro però di allenarsi nei parchi pubblici, dove il rischio di essere contagiati dal virus è indubbiamente più alto.

IL SUO COMMENTO – “Non è una situazione semplice. Il primo problema è la responsabilità. Su Formello qualcuno ha la responsabilità per esempio, mentre se un calciatore va a correre nel parco non si tratta di un allenamento per professionisti. Tutti ci rivolgiamo ai comitati scientifici, ma pensiamo che i giocatori possano allenarsi individualmente all’interno dei rispettivi centri sportivi. La premessa è il modo con cui potremo tornare, però poi ci deve anche essere chi si prende la responsabilità di far allenare i giocatori dentro a delle strutture. Noi vogliamo capire se c’è questa possibilità. Tornare ad allenarsi su un campo sportivo, dopo mesi in casa, ha il suo valore. Abbiamo chiesto di valutare un protocollo per tornare ad allenarsi subito anche per gli sport di squadra”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live