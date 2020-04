AIC, Tommasi: “Ritorno in campo? C’è una richiesta precisa da parte nostra”

MILANO – Mentre ci si continua a domandare se e quando il campionato ricomincerà, Damiano Tommasi, in qualità di presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha ribadito a ‘Radio Uno’ di volere delle garanzie per tutelare la salute dei calciatori: “Allo stato attuale la situazione del Paese non consente la ripresa dell’attività. Dobbiamo capire se ci saranno le condizioni di sicurezza nelle prossime settimane, tutelando la salute di tutti, non solo degli atleti. Da parte dei calciatori, la richiesta è quella di far ripartire la stagione quando tutti i cittadini potranno disporre di tamponi, affinché non ci sia una corsia preferenziale per la nostra categoria”.

