AIC, Tommasi: “Proviamo a vedere la luce in fondo al tunnel”

MILANO – In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, ha parlato della cosiddetta ‘Fase 2′ nella quale l’Italia è entrata da tre giorni: “Con l’inizio della Fase 2 si prova a vedere un po’ di luce. Gli effetti dei nostri attuali comportamenti li avremo tra un paio di settimane, per cui attenendoci alle indicazioni del comitato tecnico-scientifico speriamo di ottenere risultati confortanti. I contratti? La FIFA ha sciolto i dubbi: se le federazioni allungano la stagione, i calciatori potranno andare anche oltre la scadenza dei contratti. Ma da un punto di vista contrattuale è complicato intervenire. Ci sono anche calciatori di Serie B e C che hanno contratti in scadenza, per cui è bene che venga data una soluzione uguale per tutti. Il provvedimento della FIFA, che permette di prolungare i campionato, consente di superare questo tema dal punto di vista sportivo, ma c’è da capire come intervenire sul piano meramente contrattuale”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...