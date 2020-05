AIC, Tommasi: “La ripartenza riguarderebbe soltanto la Serie A”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, è tornato a parlare del protocollo di sicurezza stilato dal Comitato Tecnico-Scientifico per la ripresa del calcio: “I club hanno evidenziato delle criticità, speriamo di trovare un modo per superarle e ripartire. La ripresa però riguarderebbe soltanto la Serie A: le altre categorie non hanno le possibilità di attuare il protocollo…”.

