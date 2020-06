AIC, Tommasi: “Felice che si ricominci, ma restano alcune perplessità”

MILANO – Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, ai microfoni di Rai Sport 1 ha commentato la ripresa della stagione prevista per il 12 giugno: “Sono contento che ci sia una data certa sulla ripartenza del calcio giocato, restano però delle perplessità. Spero si vada verso una soluzione logica per gli orari. Bisognerà disputare tanti incontri in tempi brevi, il mio augurio è chi si giochi la sera. Bisogna mettere nelle migliori condizioni possibili chi dovrà fornire lo spettacolo. Spero non ci siano troppi ostacoli per arrivare a questa soluzione, in caso contrario, faremo di tutto per superarli e permettere agli atleti di giocare nelle migliori condizioni”.

