AIC, Tommasi: “Al momento nessuna novità, siamo in attesa del protocollo sanitario”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA, Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato della possibile ripresa della stagione: “Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripartenza completa dell’attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità. Sicuramente una di esse risiede nella gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al Coronavirus. Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare col Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità al momento. L’8 maggio avremo il consiglio federale e contiamo per quella data di avere non dico il protocollo approvato, ma almeno capire perché eventualmente non è stato ancora validato”.

