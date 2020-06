AIC, Calcagno: “Protocollo? Speriamo che la quarantena venga ridotta”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato dell’obbligo di quarantena di due settimane per tutta la squadra qualora un giocatore risultasse positivo al Covid: “Speriamo che la quarantena venga ridotta: è un auspicio che abbiamo soprattutto per il Paese, perché vorrebbe dire che la curva dei contagi continua a migliorare. Per questo ho criticato la Lega Pro: si è messa subito sulla difensiva, rinunciando troppo presto a concludere i campionati, senza darsi alcuna possibilità come invece stiamo facendo per la Serie A e per la B. Oggi, con modalità di playoff e playout, la Lega Pro rischia di scaricare sulle squadre una situazione davvero mal gestita”.

