AIA, Nicchi: “Campionato? Chi deve decidere lo faccia, senza paura”

MILANO – Anche Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha detto la sua, ai microfoni di Radio Rai, in merito alla decisione del governo di non fissare una data per la ripresa del calcio giocato: “Si riparte? Al momento dico 50% sì e 50% no. Si tratta di vedere lo sviluppo degli eventi e prendere una decisione forte. Bisogna valutare se il rischio sia enorme, e in tal caso sarebbe inutile perdere tempo, o se il rischio sia invece calcolato. Se ci possiamo permettere di affrontare il rischio, allora è giusto dare fiducia e serenità. Chi deve prendere le decisioni, le prenda, senza paura, dicendoci se possiamo tornare a giocare presto o se dobbiamo restare fermi due anni”.

