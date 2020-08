Agresti: “Milan? I veri valori delle squadre sono emersi nella prima parte del campionato…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Stefano Agresti si è espresso sul Milan, protagonista di un’ultima parte di stagione entusiasmante: “Indubbiamente da quando è ripartito il campionato i rossoneri hanno fatto grandi cose, tuttavia i veri valori delle squadre sono stati espressi nella prima parte del campionato, non nell’ultima. Il Milan, quindi, deve riflettere bene prima di pensare che questa squadra sia già pronta per lottare per i vertici della classifica”.

