Ag. Xhaka: “Abbiamo un accordo con l’Herta Berlino”

MILANO – Si apre un piccolo caso su Xhaka. Infatti dopo le parole del tecnico dei Gunners, Arteta, il centrocampista svizzero sarebbe un giocatore fondamentale per lo spagnolo. La situazione però rimane traballante soprattutto tenendo conto da quanto riferito dall’agente del mediano al portale svizzero blick.ch: “Lo dico con tutta franchezza e onestà: abbiamo un accordo con l’Herta Berlino e vorremmo andare in Germania. Abbiamo informato Raul Sanllehi e il direttore sportivo Edu Gaspar, e anche il nuovo allenatore Mikel Arteta. L’Arsenal è stato informato della volontà del club e del giocatore, rimangono da definire solo i termini economici dell’operazione“. Lo stesso portale riferisco che il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro.