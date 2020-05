Ag.Upamecano: “Non prevedo grandi affari nel prossimo mercato”

MILANO – Tra i profili monitorati con grande interesse dal Milan c’è anche quello di Dayot Upamecano, difensore centrale del Lipsia richiestissimo anche da molte altre società. Tuttavia nelle ultime settimane si è rafforzata notevolmente l’ipotesi che il giocatore resti nel club della Red Bull. Anche il suo agente Volker Struth, intervenuto a ‘Sport1’, ha affermato che in seguito alla crisi provocata dal Covid19 difficilmente assisteremo ad affari particolarmente onerosi: “Sinceramente non prevedo grossi trasferimenti nella prossima finestra di mercato. Inoltre il calcio potrebbe subire pesantissime conseguenze se non si ricominciasse a giocare”.

