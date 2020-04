Ag.Tonali: “Adesso non si può parlare di mercato”

MILANO – Sandro Tonali, centrocampista del Brescia classe 2000, sarà grande protagonista della prossima finestra di calciomercato. Su di lui ci sono moltissimi club, fra cui il Milan, e sono molto alte le probabilità che per lui si scateni un’asta. I microfoni di TMW hanno provato a parlarne direttamente col suo agente, Giuseppe Bozzo.

LE SUE PAROLE – “Parlare di mercato adesso è impossibile. Ho un’agenzia che fa anche trasferimenti internazionali. Riunioni a Monaco, Londra, Madrid. Che senso hanno? Come fai a ipotizzare un trasferimento all’estero adesso? Non sai cosa succede in Francia, Spagna, Inghilterra ecc. Non possiamo fare nulla per il momento. Gli attestati di stima ci sono come prima, ma nulla di concreto”.

