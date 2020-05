Ag.Thiago Silva: “Per ora nessun contatto col Milan, ma…”

MILANO – Contattato dai microfoni di calciomercato.com, Paulo Tonietto, procuratore di Thiago Silva, ha smentito i contatti col Milan per un eventuale ritorno in rossonero: “Fino a quando non verrà deciso se la Champions League andrà avanti oppure no, tutto sarà bloccato e non affronteremo altri discorsi. Posso assicurare di non aver avuto alcun contatto col Milan. Ma, nello stesso tempo, se Thiago dovesse andar via dal Psg, la Serie A potrebbe essere una buona opportunità per il futuro”.

