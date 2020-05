Ag.Szoboszlai: “Non escludo il trasferimento in Serie A”

MILANO – Uno dei principali protagonisti della prossima sessione di calciomercato sarà sicuramente Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo seguito da molte squadre, anche italiane, fra cui Milan e Lazio. Del suo futuro ha parlato, ai microfoni di TMW, il suo procuratore Matyas Esterhazy: “Adesso stiamo solo pensando di finire la stagione in Austria nel migliore dei modi, per poi vedere cosa succederà nei cinque campionati europei più importanti. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa. Sceglieremo il progetto più affascinante; secondo me Dominik ha la possibilità di diventare uno dei migliori giocatori d’Europa nel suo ruolo”.

SULLA SERIE A – “Alla fine la scelta viene fatta sempre dal giocatore. Nella mia idea il calcio italiano può essere una buona destinazione per Dominik. Milan, Roma, Lazio e Atalanta? Sono società importanti, di certo non posso escludere il trasferimento in Serie A”.

