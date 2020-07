Ag.Szoboszlai: “Il mercato è ancora lontano, non c’è fretta”

MILANO – L’agente di Dominik Szoboszlai, Mátyás Esterházy, ha rilasciato queste dichiarazioni al giornale sportivo ungherese Nemzeti Sport: “Il mercato si aprirà a settembre, quindi non c’è fretta. Sebbene sia nell’interesse di tutte le parti risolvere la questione il prima possibile, vogliamo prendere la decisione migliore senza frenesia. L’obiettivo è fare la miglior scelta possibile per la carriera di Dominik”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...