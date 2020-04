Ag. Samakan: “Futuro? Il Milan è sempre il Milan. E c’è anche Maldini…”

MILANO – Le indiscrezioni giunte dalla Francia, secondo cui il Milan avrebbe allacciato i contatti con lo Strasburgo per il difensore Mohamed Simakan, stanno trovando sempre più riscontri. I microfoni di calciomercato.it ne hanno parlato direttamente con Badou Sambagué, agente del giocatore: “Ci sono molti club interessati a Simakan, sin dallo scorso inverno: squadre francesi, italiane, tedesche, inglesi e spagnole. Mohamed non ha fretta: sa che deve sempre fare un passo alla volta in modo intelligente. Prezzo? Non sono sicuro delle condizioni alle quali lo Strasburgo sia disposto a cederlo, perché punta molto su di lui e quindi non sarà facile convincerlo a venderlo. In quale campionato preferirebbe giocare? Più del Paese è importante il progetto. Sappiamo che l’Italia è una delle migliori scuole per un difensore centrale. E poi il Milan è il Milan e Maldini è Maldini…”.

