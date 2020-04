Ag.Martinez Quarta: “Il suo futuro è in Europa. Milan? Ancora nessun contatto, ma…”

MILANO – Uno dei giovani a cui il Milan è maggiormente interessato si chiama Lucas Martinez Quarta, ventitreenne in forza al River Plate e finito nel mirino rossonero già da parecchi mesi. In un’intervista concessa a calciomercato.com ne ha parlato direttamente il suo procuratore, Gustavo Goni: “So che il Milan è stato in Argentina per seguire alcune partite del River. Non so se sia stato Martinez Quarta il vero motivo della missione, ma non mi sorprenderebbe se fosse davvero così. Tuttavia non abbiamo mai avuto finora delle riunioni con i rappresentanti del Milan. Lucas è un difensore molto rapido e con una grande tecnica. Ha anche forza fisica e per il calcio moderno penso che sia un profilo ideale. Ha tutte le carte in regola per giocare in un grandissimo club. Credo che il suo futuro sia in Europa”.

