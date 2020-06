Ag.Martinez Quarta: “Futuro incerto, diverse società interessate”

MILANO – Da molti mesi ormai il nome di Lucas Martinez Quarta circola nell’orbita rossonera di calciomercato. L’argentino classe ’96, in forza al River Plate, è considerato uno dei difensori più talentuosi del calcio sudamericano, ma è ormai pronto per fare il salto di qualità andando a giocare in Europa. Ai microfoni di Radio Continental, ha parlato di lui direttamente il suo procuratore, Gustavo Goni: “Il futuro di Martinez Quarta è assolutamente incerto. Oggi è un giocatore del River, ma ci sono dei sondaggi in corso da parte di diverse società”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live