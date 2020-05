Ag.Laxalt: “Diego vuole dimostrare di essere da Milan, ma se arriva una buona offerta…”

MILANO – Nello scorso mercato di gennaio Diego Laxalt è tornato al Milan, in seguito alla partenza di Ricardo Rodriguez, per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Tuttavia, al termine della stagione potrebbe nuovamente salutare il club rossonero, per approdare in una squadra che possa garantirgli un posto da titolare. Ai microfoni di calciomercato.com ne ha parlato direttamente l’agente del terzino uruguayano, Ariel Krasouski.

LE SUE PAROLE – “Diego deve aspettare che il mister gli dia una possibilità e sfruttarla al meglio. Nella logica di un gruppo tutti devono guadagnarsi un posto, lui adesso deve solo aspettare e allenarsi al massimo. Deve dimostrare di poter essere un giocatore da Milan. Per fortuna in ogni sessione di mercato è molto richiesto, ciò significa che ha delle importanti qualità. Se dovesse arrivare una proposta conveniente per il club e per il ragazzo, la analizzeremo. Adesso qualcuno sta iniziando a muoversi, soprattutto in Russia ma, al momento, non c’è ancora nulla di concreto”.

