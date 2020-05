Ag.Kjaer: “Simon sta bene, ora spera di allenarsi di nuovo con i compagni”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, Mikkel Beck, procuratore di Simon Kjaer, ha parlato del difensore danese del Milan: “Simon sta bene, è rimasto a casa e ha sempre seguito le indicazioni del Milan sul lavoro da svolgere a casa. Gli allenamenti individuali sono già ripartiti e aspettiamo di capire cosa succederà per quelli di squadra. Come tutti, Kjaer non vede l’ora di poter tornare a lavorare con i suoi compagni, andando verso una specie di nuova normalità. Ma la situazione è in divenire, vediamo che cosa succede in Italia”.

