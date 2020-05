Ag.Everton: “Napoli interessato, lui ci andrebbe volentieri”

MILANO – Marcio Cruz, procuratore di Everton Soares, attaccante brasiliano del Gremio accostato per lungo tempo al Milan, ha dichiarato ai microfoni di ‘CalcioNapoli24.it’ che in Italia il suo assistito piace molto anche al club di Aurelio De Laurentiis: “L’interesse del Napoli c’è ed è stato anche avviato un discorso, ma l’ultimo aggiornamento risale ad un mese fa. Il giocatore accetterebbe il trasferimento a Napoli con grande entusiasmo, la Serie A è un campionato importante e quella partenopea è una società con storia e tradizione, oltre con una grande tifoseria. Tuttavia i tempi non sono ancora maturi: la trattativa è stata bloccata dall’emergenza sanitaria”.

