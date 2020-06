Ag.Boga: “E’ concentrato sul Sassuolo, ma i complimenti fanno piacere…”

MILANO – Tutti pazzi per Jeremie Boga. L’attaccante del Sassuolo, protagonista di un’ottima stagione, ha attirato a sé l’attenzione di molte società, fra cui Milan, Juventus e Napoli, con quest’ultima che sembra attualmente quella maggiormente interessata. Daniel Boga, fratello e procuratore di Jeremie, ne ha parlato in un’intervista rilasciata sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Jeremie è contento di poter giocare nuovamente dopo due mesi e mezzo di pausa. Vuole fare bene con il Sassuolo per raggiungere gli obiettivi della squadra. Sarà una nuova sfida e sarà interessante vedere come si svolgeranno le partite da qui a fine stagione”.

SULL’INTERESSE DEL NAPOLI – “Le parole del direttore sportivo Giuntoli ci hanno fatto molto piacere, se poi arrivano dal dirigente di un grande club come il Napoli sono ancora più belle. Jeremie ha apprezzato i complimenti: è sempre bello quando persone esperte che lavorano nel mondo del calcio apprezzano quello che fai”.

