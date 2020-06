Ag.Biglia: “Pronto il rinnovo fino al 2 agosto, poi sarà addio”

MILANO – Uno dei casi più spinosi da risolvere in questa ripresa della stagione calcistica riguarda i contratti e i prestiti in scadenza il 30 giugno. Tale data al momento è confermata, ma la fine del campionato è stata stabilita per il 2 agosto. Di conseguenza, dopo il 30 giugno le squadre rischiano di ritrovarsi senza diversi giocatori che, per fine contratto o fine prestito, possono rifiutarsi di giocare. In tal senso il Milan si sta tutelando, prolungando proprio fino ad agosto gli accordi attualmente in scadenza il 30 giugno. Dopo aver trovato l’intesa con Bonaventura, sta per essere formalizzata anche quella con Biglia.

L’agente del centrocampista, Enzo Montepaone, ha confermato a Radio La Red che l’argentino resterà in rossonero sino al 2 agosto, per poi svincolarsi: “Il Milan gli prolungherà il contratto fino al 2 agosto, poi ci sarà libertà di azione. Non escludo il ritorno in Argentina, ma ci sono anche contatti in Italia e in Spagna”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live