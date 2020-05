Ag.Bernardeschi: “Milan? No, Federico vuole restare alla Juve”

MILANO – Già nella scorsa sessione di mercato il nome di Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus, è stato accostato al Milan, con diversi rumors che ipotizzavano uno scambio con Paquetà. Alla fine non se ne è fatto nulla e, nonostante il club bianconero non consideri Bernardeschi incedibile, l’agente del calciatore, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha ribadito l’intenzione di restare a Torino.

LE SUE PAROLE – “Federico è contento alla Juve e vuole restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, ma Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Milan? No, ripeto che l’intenzione è quella di rimanere alla Juventus“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live