ADL e Lotito non cambiano idea: ripresa degli allenamenti la prossima settimana

MILANO – Mentre il Milan ha deciso di rinviare la ripresa degli allenamenti almeno fino al 3 aprile, ci sono alcune società di Serie A che vogliono ripartire la prossima settimana. Napoli e Lazio, infatti, hanno intenzione di ricominciare ad allenarsi nonostante l’emergenza legata al virus non si stia affatto riducendo, anzi. Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, hanno fatto sapere di voler riaprire i centri sportivi fra pochi giorni. Il patron del Napoli ha in mente di far riprendere gli allenamenti ai propri giocatori mercoledì 25 marzo, mentre Lotito il giorno successivo. Altri presidenti, invece, considerano del tutto fuori luogo questa decisione. Insomma, la riunione in videoconferenza andata in scena ieri non ha fruttato alcun accordo.

