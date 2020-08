MILANO – Tra le indiscrezioni di un presunto accordo e le smentite di Mino Raiola, continua a tenere banco in casa Milan la delicatissima questione del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ai microfoni di TMW ne ha parlato l’operatore di calciomercato Beppe Accardi: “Lo svedese è l’unico giocatore davvero in grado di cambiare gli equilibri di una squadra. La sua permanenza è importante per tutto l’ambiente rossonero, sono quindi convinto che il rinnovo si farà”.