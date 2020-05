Abete: “Scudetto? Se non viene assegnato non è la fine del mondo”

MILANO – Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, si è espresso sulla ripresa del campionato: “Siamo consapevoli delle difficoltà di questa ripartenza, ma dobbiamo provarci come fanno tutti i settori. A volte la ripartenza è peggiore del fermo e i costi sono maggiori dei ricavi. Però il Paese deve ripartire, per cui speriamo che oggi arrivino notizie positive dal Governo. I playoff? Sinceramente non mi piacciono per la Serie A. Il problema dello Scudetto si collega alla necessità del format per i campionati. Non sarebbe la fine del mondo se per un anno non venisse assegnato il titolo. Qualora fosse invece assolutamente necessario, allora gli spareggi diventerebbero una buona alternativa”.

