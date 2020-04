Abbiati su Donnarumma: “Mihajlovic mi chiese cosa ne pensassi, gli risposi che…”

MILANO – L’ex portiere rossonero, Christian Abbiati, ha parlato di Gigio Donnarumma in un’intervista concessa ai microfoni di derbyderbyderby.it: “Mihajlovic, che è un grande uomo e un grande allenatore, l’idea di mandarlo in campo ce l’aveva già in testa, ma quando mi chiamò e mi chiese cosa ne pensassi, gli dissi solo due parole: buttalo dentro. Aggiunsi che era forte e così giovane che, anche se avesse sbagliato qualcosa, glielo avrebbero perdonato. Infatti da Berardi con il Sassuolo prese gol sul suo palo, ma poi continuò a giocare arrivando a conquistare la fiducia e la stima di tutti”.

