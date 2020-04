Abatantuono: “Ibra? Può stare al Milan tutta la vita”. E sul nuovo stadio…

MILANO – Intervistato dai microfoni di SportMediaset, l’attore Diego Abatantuono, di nota fede rossonera, ha parlato di due temi di grande attualità in casa Milan: il probabile addio di Zlatan Ibrahimovic e la realizzazione del nuovo stadio.

SU IBRA – “Personalmente penso sia stato un bel vantaggio avere Ibrahimovic, seppur per pochi mesi. Per me può stare lì anche tutta la vita”.

SUL NUOVO STADIO – “Penso sia straordinario, da tifoso, uno stadio condiviso tra Milan e Inter. Rifare San Siro? L’idea mi piace, sono molto affezionato a quello stadio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live