A Torino, in Coppa Italia il Milan di Pioli costretto a giocare senza i migliori…

La ‘nuova’ stagione per Stefano Pioli comincia con la Juventus. Gara vera, gara decisiva per uno degli obiettivi di stagione del suo Milan. La Coppa Italia vale tantissimo. Il risutalto della gara di andata (13 febbraio scorso) lascia aperta la possibilità di raggiungere la finale. L’1-1 è un risultato positivo anche se raggiunto a San Siro. Ma non è l’unico vantaggio che la Vecchia Signora può contare.

Nella gara di Torino, anticipata al 12 giugno, il Milan dovrà fare a meno di tre giocatori squalificati. Mancherà Ibrahimovic, che è anche infortunato, come Theo Hernandez e Castillejo. Tre assenze pesantissime per un Milan che dovrà puntare per forza di cose su Rebic e Rafael Leao.