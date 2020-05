A destra servono rinforzi. Conti bocciato, Calabria quasi

La rifondazione del Milan non può non tenere conto delle difficoltà degli esterni. A destra come a sinistra dove serve una riserva all’altezza perchè Theo Hernandez, disattenzoni difensive a parte, non si tocca.

Andrea Conti e Davide Calabria non sono invece intoccabili. Sono due giocatori su cui il Milan sta facendo da tempo delle valutazioni, si sta guardando in giro, sul mercato. Non è un segreto che su quella fascia Casa Milan ha già fatto dei sondaggi per Emerson del Barcellona e Denzel Dumfries, esterno del PSV Eindhoven.

Due nomi che potrebbero risolvere i problemi rossoneri. Due nomi tanto diversi tra loro. Emerson finito in prestito al Betis Siviglia è il classico terzino brasiliano, tanta corsa, molta velocità tanti spunti offensivi. Dumfries è un terzino destro dotato di grande fisico e grande capacità di inserimento. Grazie alle quali risulta spesso tra i marcatori della squadra di Eindhoven. Mino Raiola sta trattando la sua procura. Insomma un indizio non da poco per il Milan…

La valutazione di entrambi si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Un investimento che Gazidis è pronto a fare, ma prima di tutto bisognerà cedere l’ex Atalanta. E non sarà semplicissimo…