MILANO – Con la vittoria di ieri sera sul Torino a San Siro, il Milan è imbattuto tra le mura amiche, considerando sia il campionato che la Coppa Italia, da ben nove partite di fila. L’ultima volta fu il 2017 con Vincenzo Montella alla guida del club di via Aldo Rossi. Come 3 anni fa, anche in quel caso, la nona vittoria avvenne contro il Torino.

