25 milioni per Tonali, ma il Brescia rifiuta l’offerta rossonera

MILANO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Milan sta cercando un nuovo elemento per il centrocampo per far rifiatare i Bennacer e Kessié. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi sta lavorando su vari nomi come Marc Roca e Bakayoko. Ma ci sarebbe anche un altro nome che piace molto: Sandro Tonali. Il Milan, secondo la Rosea, avrebbe avanzato al Brescia un’offerta da 25 milioni di euro per assicurarsi il classe 2000 ma il patron del club, Massimo Cellino, l’ha rispedita al mittente ritenendola troppa bassa. Sul giocatore c’è l’interesse dell’Inter di Conte e della nuova Juventus di Andrea Pirlo.

